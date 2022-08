Duster suma una nueva versión de trabajo muy atractiva

Dentro del Grupo Renault, uno de los modelos más exitosos a nivel mundial es el Duster. El SUV compacto es un desarrollo de la marca rumana Dacia (“low cost del grupo automotor en Europa”), mientras que en América se ofrece bajo la órbita de la firma del rombo (Renault).

Si bien hay versiones muy atractivas a precios relativamente accesibles, entre ellas la configuración 4x4, una de las más aptas para cualquier tipo de terreno dentro del segmento.

De todas maneras, algunas configuraciones muy útiles y llamativas desde el punto de vista “precio-producto” son las de entrada de gama, ya que tiene un enfoque destinado para aquellos que necesitan un vehículo de trabajo, con una silueta en forma de sport utility.

Por lo general, son versiones con protectores plásticos en las partes bajas del vehículo, llantas de chapa, entre otros componentes más “rústicos” para aquellas personas que busquen un compañero fiel para realizar tareas comerciales en el día a día. Sin embargo, en la actualidad este tipo de versiones, también dejaban lugar para aquellos que quisieran un modelo para toda la familia (más allá de la estética).

Finalmente, la espera terminó y en Europa presentaron un Duster completamente de uso comercial, que probablemente se encuentra replicado en el continente americano.

Denominado Duster Commercial, no cuenta con asientos en las plazas traseras, con el objetivo de ofrecer un mayor espacio de carga. En diseño, casi no cambia con relación a las demás versiones. Es más a pesar de ser un “vehículo de trabajo”, cuenta con una estética bastante atractiva, ya que no parece un modelo de carga.

Las ventanillas traseras y la luneta cuentan con una capa oscurecida para que no se vean los elementos llevados adentro del habitáculo en el sector posterior. Las llantas son de chapa de 16 pulgadas, mientras que varios componentes son color carrocería, a diferencia de lo que muchos podrían imaginar.

El piso de esta Duster tiene una preparación configurada para transportar diferentes elementos. El peso total de carga es de 1.623 kilos, mientras que en dimensiones (carga) cuenta con 1.792 mm de largo, 917 mm de alto y un ancho de 1.247 mm.

En equipamiento, cuenta con aire acondicionado, levantavidrios eléctricos, control de velocidad crucero, por mencionar algunos. En motorizaciones, tendrá un 1.0 turbo de 90 CV, un 1.3 litros de 150 CV y un 1.5 diésel de 115 CV. La tracción puede ser 4x2 o 4x4.

Como mencionamos anteriormente, es probable que una versión similar sea replicada en América.