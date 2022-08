El usado del día: Nissan Frontier SE 4x2

Uno de los modelos que vino a buscar un lugar en el podio de las pick-ups más vendidas del mercado es la Nissan Frontier, modelo que en esta generación se importó de México en un principio y luego comenzó a ser fabricada en la terminal cordobesa de Santa Isabel a partir de 2018.

Entre las versiones de producción nacional se destaca la SE, una configuración de mitad de gama (media baja), que será la estrella de esta sección en este último día de la semana.

Para hoy te traemos una Nissan Frontier SE 4x2 de 2019 (también se ofrece en variante 4x4) color blanco con 56.000 kilómetros.

En motorización, es relevante el propulsor 2.3 bi-turbo diésel de 190 CV y 450 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de seis velocidades. Las suspensiones son de doble horquilla delantera y Multilink en la trasera. Los frenos son a disco (delanteros) y tambor (traseros).

En dimensiones, posee 5.264 mm de largo, 1.850 mm de ancho, 1.811 mm de alto y una distancia entre ejes de 3.150 mm. Las llantas son de aluminio de 16 pulgadas (255 / 70 R16 All Terrain).

Entre los elementos de seguridad, posee doble airbag, control de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendiente, diferencial de deslizamiento limitado, entre otros.

En equipamiento, cuenta con radio AM/FM compatible con Bluetooth, aux-in, CD y USB, aire acondicionado, dirección asistida, tapizados de tela, volante multifunción, guantera con cerradura, luces DRL, por mencionar algunos.

¿Cuánto sale esta Nissan Frontier SE 4x2? Según la publicación, el valor de esta unidad es de 6.990.000 pesos.

