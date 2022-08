El usado del día: Toyota RAV4 4x2 CVT

A lo largo de décadas, uno de los SUV más emblemáticos de Toyota fue y es el RAV4. El sport utility mediano tiene un muy buen nivel de ventas en su segmento en casi toda América.

En nuestro mercado es bastante exitoso desde hace años, pero para hoy te traemos una unidad de cuarta generación que puede ser una buena opción para los que buscan un vehículo confiable con un muy buen nivel de equipamiento.

Importado de Japón, la unidad de este jueves es una VX de 2015 color blanco con 70.000 kilómetros. Con motor 2.5 litros de 180 CV y 233 Nm de torque, se encuentra asociado a una transmisión automática de variador continuo (tipo CVT) de seis velocidades. La tracción es simple.

En equipamiento posee faros rompeniebla (delanteros y traseros) bolsas de aire frontales, laterales y de cortina, sensor de lluvia, sensores de estacionamiento, sensor crepuscular, botón de arranque, volante multifunción, climatizador automático, cámara de marcha atrás, sistema multimedia con pantalla táctil de 6,1 pulgadas, entre otros.

¿Cuánto sale este Toyota RAV4 VX? Según reveló la publicación, el valor de esta unidad es de 6.300.000 pesos. Además, como punto positivo se aceptan diferentes formas de financiamiento.

