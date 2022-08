El usado del día: Jeep Renegade Sport automático

Una de las estrellas dentro de la gama Jeep de los últimos años es el Renegade. El SUV compacto se consolidó rápidamente en el mercado a tal punto que se transformó en uno de los modelos más famosos y populares del segmento. Con líneas cuadradas, robustas y atractivas, el sport utility fue una de las grande apuestas de la marca durante los últimos años.

Para este arranque de fin de semana te traemos una unidad correspondiente al año 2018 de color negro con 62.273 kilómetros, versión Sport.

La motorización se encuentra compuesta por un propulsor 1.8 E-Torq de 130 CV y 182 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de seis velocidades.

En dimensiones, cuenta con un largo de 4.232 mm, 2.018 mm de ancho con espejos, 1.691 mm de alto y una distancia entre ejes de 2.570 mm. La capacidad de baúl es de 260 litros, mientras que el almacenamiento de combustible es de 60 litros.

En equipamiento, cuenta con aire acondicionado, tapizados de tela, levas al volante, toma de 12V, volante multifunción regulable en altura y profundidad, barras en el techo, faros rompeniebla, llantas de aleación, cámara de marcha atrás, central multimedia de cinco pulgadas, control de velocidad crucero, instrumental analógico con pantalla de 3,5 pulgadas, navegador satelital, airbags delanteros, control de arranque en pendiente, control de estabilidad, control de tracción, sistema de balanceo de tráiler, sensores de estacionamiento traseros, entre otros.

¿Cuánto sale este Jeep Renegade Sport automático? Según la publicación, el valor de esta unidad es de 5.360.000 pesos.

