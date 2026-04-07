Precio y características del Jeep JT Mojave REIGN 2026

Jeep lanza en México el JT Mojave REIGN 2026, una serie limitada a 70 unidades que destaca por su exclusivo color morado y su certificación para altas velocidades en arena.

Jeep presenta en el mercado mexicano una pieza de colección para los entusiastas del off-road de alta velocidad: el Jeep JT Mojave REIGN 2026. Esta edición especial, limitada a solo 70 unidades, combina la herencia de las pick-ups más robustas de la marca con un diseño exclusivo protagonizado por el llamativo color exterior morado REIGN.

Bajo el lema "100% Jeep, 100% Truck", esta versión no solo destaca por su estética, sino por portar la insignia Desert Rated, una certificación que garantiza su capacidad para dominar entornos arenosos y temperaturas extremas con total control.

Ingeniería Desert Rated: el Rey del Desierto A diferencia de los modelos Trail Rated enfocados en el ascenso de rocas, el distintivo Desert Rated del Mojave REIGN se centra en la velocidad y la resistencia en terrenos abiertos. Su equipamiento técnico es de alto rendimiento:

Amortiguadores FOX de 2.5”: Cuentan con bypass interno y reservorios externos que mantienen refrigerado el líquido de grado militar, evitando que la suspensión pierda eficacia tras recorridos prolongados bajo el sol.

Topes hidráulicos delanteros: Actúan como un segundo par de amortiguadores para suavizar los impactos cuando la suspensión llega a su compresión máxima.

Modo Off-Road+: Permite ajustar el acelerador, los cambios de marcha y el control de tracción con un solo botón, habilitando el bloqueo del diferencial trasero incluso en altas velocidades.

Elevación de fábrica: Incluye una pulgada adicional de altura en la suspensión delantera y neumáticos todoterreno de 33 pulgadas sobre rines de 17". Motorización y Desempeño El corazón de esta pick-up es el confiable motor Pentastar V-6 de 3.6 litros, que entrega 285 CV y 260 libras-pie de torque. Este propulsor está acoplado a una caja automática de ocho velocidades y ha sido calibrado para ofrecer un torque generoso a bajas revoluciones, fundamental para el remolque y la carga pesada.

Precio y características del Jeep JT Mojave REIGN 2026 Precio y características del Jeep JT Mojave REIGN 2026 Jeep Interior Premium y Tecnología de Vanguardia El habitáculo del Mojave REIGN 2026 equilibra la rudeza exterior con un refinamiento tecnológico sin precedentes en la línea JT: