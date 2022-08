El usado del día: Nissan Frontier S 4x4 económica

La Nissan Frontier es uno de los modelos de producción nacional que cada vez gana más terreno en nuestro mercado. A su vez, también comienza a expandirse cada vez más en diferentes países donde se exporta. Con una gama que se fue actualizando con el correr del tiempo, no sólo se ofrecieron versiones completas, sino también configuraciones de entrada de gama.

Este es el caso de la variante S, la más económica de la línea de la pick-up de firma japonesa. Para hoy, elegimos una versión de estas características de color blanco, correspondiente al año 2019 con 98.481 kilómetros.

Debajo del capó, posee un motor 2.3 turbodiésel de 160 CV y 41,1 kgm de torque, asociado a una transmisión manual de seis velocidades. Los neumáticos 255 / 70 R16 con llantas de chapa. La tracción es 4x4 con baja y alta.

Em equipamiento, posee aire acondicionado, ganchos Isofix, levantavidrios eléctricos, sistema de audio con MP3, USB y Bluetooth, asistente de arranque en pendientes, control de estabilidad y tracción, protector de cárter, bloqueo de diferencial trasero, computadora de a bordo, entre otros.

¿Cuánto sale esta Nissan Frontier S del 2019? Según la publicación (hay un error en la versión, ya que en el aviso dice LE), esta unidad posee un valor de 7.110.000 pesos.

AVISO LEGAL

La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.



MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.