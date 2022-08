El usado del día: Renault Duster Outsider seminuevo

Uno de los modelos más exitosos de Renault de los últimos tiempos es y fue el Duster. El SUV compacto llegó a comienzos de la década pasada con el objetivo de hacerle frente a uno de los pioneros del segmento, el Ford Ecosport.

La tarea fue difícil, pero rápidamente encontró un público que lo recibió con los brazos abiertos. Tras casi 10 años en el mercado, el sport utility del rombo se renovó con el objetivo de batallar en lo más alto. Recordemos que cuando llegó a nuestro país estaba casi en soledad y en la actualidad, la categoría se plagó de SUV. Además, entre los detalles más llamativos de este modelo es su buen desempeño en zonas destinadas para el off-road.

Para hoy te traemos una unidad de color gris, correspondiente al año 2021 con 14.000 kilómetros. La versión indicada es la Outsider.

Debajo del capó, cuenta con un motor 1.3 TCe turboalimentado de 155 CV y 250 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de tipo CVT. La tracción es simple.

En equipamiento, se destacan las barras en el techo, climatizador automático, llantas de aleación de 16 pulgadas, faros rompeniebla, protección frontal con luces de profundidad, overfenders, protectores laterales, ski trasero negro, tapizado de tela con cuero sintético, apoyabrazos para conductor, encendido automático de liuces, tablero con display de 3,5 pulgadas, control de estabilidad y tracción, limitador de velocidad y control crucero, airbags delanteros, volante multifunción, sistema multimedia compatible con Android Auto y Apple CarPlay con pantalla de ocho pulgadas, cámara de marcha atrás, entre otros.

¿Cuánto sale este Renault Duster Outsider? Según la publicación, el valor de esta unidad es de 6.500.000 pesos.

AVISO LEGAL

La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.



MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.