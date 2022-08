El usado del día: Peugeot 208 Allure Touchscreen

Tras el fin de semana largo, arrancamos el martes con “el usado del día”. En esta ocasión, te traemos uno de los modelos más exitosos de los últimos tiempos en el segmento de los hatchbacks compactos. Estamos hablando del Peugeot 208.

Si bien en la actualidad se ofrece en su segunda generación, la edición anterior continúa siendo una de las más buscadas dentro de los usados, ya sea por su diseño atractivo o por su equipamiento.

Es por eso que para hoy elegimos una unidad del 2016 color blanco con 68.327 kilómetros, denominada Allure Touchscreen.

Con motor 1.5 de 90 CV y 132 Nm, asociado a una transmisión manual de cinco velocidades, cuenta con algunos elementos atractivos de seguridad y confort como bolsas de aire frontales y laterales, faros rompeniebla delanteros y traseros, dirección eléctrica, toma de 12 V, sistema multimedia Touchscreen con navegador satelital, volante multifunción, guantera refrigerada, limitador de velocidad, por mencionar algunos componentes relevantes.

En dimensiones, tiene 3.960 mm de largo, 1,74 m de ancho, 1.470 de alto y 2.54 de distancia entre ejes. La capacidad del tanque de combustible es de 55 litros y el volumen de baúl es de 318 litros.

¿Cuánto cuesta este Peugeot 208 Allure Touchscreen? Según revela el aviso el valor es de 2.880.000 pesos.



AVISO LEGAL



La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.



MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.