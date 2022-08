El usado del día: impecable y monstruosa Toyota Hilux SW4

Uno de los clásicos de Toyota a nivel mundial es el SW4 o Fortuner (en algunos mercados), un SUV de grandes dimensiones derivado de la famosa Hilux.

Más allá de que en Estados Unidos tiene un hermano denominado 4Runner, el actual sport utility de origen nacional tiene una larga historia en el mundo y se posiciona como uno de los más elegidos de su segmento.

A pesar de que en la actualidad se lo conoce exclusivamente por su sigla (SW4), en el pasado fue comercializado con el nombre Hilux por delante (Hilux SW4).

Con este breve resumen, para este inicio de fin de semana largo te traemos una unidad de 1997 que según las imágenes y la publicación se encuentra en un excelente estado, aunque a su vez posee modificaciones en las suspensiones para un mejor desempeño off-road, sumado a un snorkel del lado izquierdo del vehículo (mirándolo de frente) y un spoiler en la zona posterior.

De color azul y con 220.000 kilómetros, cuenta con un motor 3.0 turbo de 125 CV y 30,1 kgm de torque, tanque de combustible de 70 litros y neumáticos todoterreno. La transmisión es manual de cinco velocidades.

En dimensiones de fábrica, cuenta con 4.540 mm de largo, 1.800 mm de ancho, 1.730 mm de alto y una distancia entre ejes de 2.675 mm.

Entre algunos detalles de equipamiento, es relevante el aire acondicionado, la dirección asistida, techo solar, espacio para siete pasajeros, barras en el techo, cinturones de seguridad inerciales, entre otros componentes.

¿Cuánto sale este Toyota Hilux SW4? Según la publicación, el valor de esta unidad es de 18.000 dólares.

