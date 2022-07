Así sería el próximo Volkswagen Amarok SUV

Esta semana tuvo a Volkswagen como protagonista en diferentes países del mundo, debido a la presentación de la nueva generación de la Amarok. Desarrollada en conjunto con la próxima Ford Ranger, ambas camionetas tienen varios componentes en común, aunque también existen claras diferencias entre las dos pick-ups.

Los dos diseños tienen un claro ADN correspondiente a la marca de cada vehículo, sumado a tecnologías desarrolladas por cada automotriz en particular. Obviamente, también están los puntos en común como la plataforma, las motorizaciones, entre otras cuestiones mecánicas

Como también te contamos, en nuestro país continuará fabricándose la primera generación en la terminal de la localidad bonaerense de General Pacheco para abastecer tanto al mercado local, como a varios mercados del continente.

Esto significa que ambas camionetas convivirán por un tiempo (aun no se sabe si por un mediano o largo plazo). Además, para contrarrestar las diferencias entre la Amarok I y su sucesora, Volkswagen realizó inversiones en Argentina para desarrollar un nuevo restyling que verá la luz en 2024.

Hay que recordar que en el pasado estaba el proyecto (Cyclone) para que tanto la nueva Ford Ranger como la segunda generación de Volkswagen Amarok se produjeran en Argentina, pero sólo el modelo de la marca del óvalo prosperó, debido a que no se llegó a un acuerdo para que la pick-up alemana se fabrique en nuestro país.

A su vez, hace unos años también había un proyecto dando vueltas para desarrollar una variante SUV de la Amarok II. Se trata de un primo hermano del Ford Everest, el derivado sport utility de la Ranger, que en esta nueva edición será un modelo global y todo indicaría que se producirá en Argentina, debido a que por el momento existe una gran capacidad instalada que quedó de los últimos años de Focus (se despidió en 2019).

Sin embargo, Everest ya fue presentado y del Amarok SUV casi no hay novedades, o mejor dicho, no había. Esta semana tras la presentación de la pick-up de Volkswagen, medios internacionales consultaron a los directivos para saber qué sucederá con ese eventual proyecto (SUV).

Las declaraciones sorprendieron, ya que si bien no se confirmó, ni se rechazó, los ejecutivos respondieron que actualmente el foco estará puesto en la nueva camioneta. Todo indicaría que en el corto – mediano plazo no estaría en carpeta, pero más allá de que no hay una negativa específica a este posible desarrollo, algunos recreadores como KDesign aprovecharon a realizar algunas recreaciones sobre cómo podría ser el futuro modelo (en caso de llevarse a cabo). Para eso, por obvias razones se tomó parte del diseño de la Amarok II y se lo combinó con algunas cuestiones estéticas presentes en el nuevo Ford Everest. Para ver, cómo se vería, a continuación, mirá las imágenes.