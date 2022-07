El usado del día: impecable BMW Serie 1 118i

Las marcas de sangre azul son pocas, pero a su vez brindan un gran nivel de exclusividad. Para este martes te traemos uno de los modelos más “accesibles” dentro del tridente alemán (BMW – Audi – Mercedes-Benz).

Estamos hablando del Serie 1 118i, perteneciente a la firma de Múnich (BMW), uno de los hatchbacks más requeridos del mercado premium.

En esta ocasión, la unidad pertenece al año 2012, es de color negro y posee 105.000 kilómetros.

En el caso de los datos técnicos, el hatch posee un motor 1.6 litros de 170 CV y 250 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de seis velocidades. La capacidad de baúl es de 360 litros, mientras que el peso es de 1.295 kilos.

Entre los detalles de equipamiento, se destacan los airbags para conductor y acompañante, de cabeza y laterales, frenos ABS, control de estabilidad y tracción, indicador de presión de neumáticos, sistema start/stop, botón de arranque, computadora de a bordo, sistema de audio con seis altavoces, volante multifunción, tuercas antirrobo, faros rompeniebla, sensor de lluvia, entre otros.

¿Cuánto sale este BMW Serie 1 118i? Según el anuncio, el valor es de 18.500 dólares. A continuación, mirá las imágenes.

