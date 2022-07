El usado del día: Ford Fiesta Titanium (proveniente de México)

Uno de los íconos de Ford a lo largo de su historia fue y es el Fiesta. Lo decimos en pasado y en presente, ya que en nuestro mercado dejó de ofrecerse en 2019, mientras que la séptima generación se vende en otras regiones como Europa (aquí nunca llegó).

Sin embargo, en el mercado de usados es uno de los autos más requeridos, y justamente por eso te traemos para este inicio de semana un Fiesta Titanium de color azul correspondiente al año 2014 y con 87.000 kilómetros. A lo largo de su ciclo de vida, la sexta generación llegó a la Argentina desde diferentes países, pero en esta ocasión estamos frente a una unidad proveniente de México.

Es importante recordar que al principio, el auto llegaba exclusivamente desde el país norteamericano, pero con el correr de los años comenzó a provenir desde Brasil.

En relación al vehículo en sí, posee un motor 1.6 Sigma de 120 CV y 152 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de cinco velocidades. La dirección es eléctrica, mientras que los frenos son a disco en el tren delantero y de tambor en el trasero. Los neumáticos son 195 / 50 R16 con llantas de aleación.

En equipamiento, tiene espejos exteriores con regulación eléctrica, faros antiniebla delanteros, climatizador automático, asiento de conductor con regulación manual de seis direcciones, guantera con luz, volante multifunción con regulación en altura y profundidad, sistema de ambientación con luces LED, techo solar eléctrico, siete airbags, asistente de arranque en pendientes, control de estabilidad, control de tracción, sensor de lluvia, sensor crepuscular, cámara de marcha atrás, control de velocidad crucero, sistema de arranque sin llave, sistema multimedia SYNC con pantalla táctil de 6,5 pulgadas, sistema de audio Sony con ocho parlantes, navegador satelital integrado, frenos ABS, entre otros.

¿Cuánto sale este Ford Fiesta Titanium? Según el aviso, el valor de esta unidad es de 2.950.000 pesos. Se aceptan anticipos, permutas y cuotas.



