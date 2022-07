El usado del día: espectacular Ford Falcon Futura de colección

Para este comienzo de semana, te traemos un “usado del día” bien retro. Nos referimos a uno de los clásicos de la industria automotriz nacional y último sedán de segmento E “estilo americano” producido en Argentina (hasta 1991). Estamos hablando del mítico Ford Falcon.

Presentado en 1962 en nuestro país, estuvo casi 30 años en el mercado nacional con una gran cantidad de versiones y diferentes restylings que lo mantuvieron con vida con una cara más atractiva y moderna.

En esta ocasión, el elegido para esta sección es un Falcon Futura del año 1966. Esta variante era reconocida por algunas mejoras en las terminaciones, sumado a modificaciones desde el punto de vista del estilo del vehículo, dándole una cara más deportiva (sin contar el Sprint) y atractiva con una combinación de colores que le quedaban muy bien para la época, como el techo vinílico.

Según la publicación se trata de un modelo 100 por ciento original de color gris con 45.000 kilómetros en impecable estado.

Debajo del capó, posee un 3.0 de seis cilindros con 116 HP con 24,3 kgm de torque, asociado a una transmisión manual de tres velocidades.

En dimensiones, posee 4.732 mm de largo, 1.793 mm de ancho, 1.402 mm de alto, y una distancia entre ejes de 2.781 mm.

Por dentro, se destacan una gran cantidad de controles manuales con varios indicadores analógicos y algunas luces para darle aviso al conductor de diferentes funciones. En equipamiento, obviamente debemos retrotraernos a la década de 1960, y es por eso que podemos decir que era bastante completo.

¿Cuánto sale este Ford Falcon? Como bien indica el anuncio, el sedán del óvalo tiene un valor de 24.800 dólares. Dentro de las términos y condiciones del aviso, el precio está expresado en “billetes” (dólar en mano), aunque se aceptan permutas de interés. A continuación, mirá las imágenes y todos los detalles.

