El usado del día: Jeep IKA modelo 1972, no lo vas a poder creer

En un grupo de fanáticos de la marca Jeep en Facebook nos chocamos con este ejemplar a la venta que, sin dudas, merece estar en este espacio, donde destacamos los mejores, más interesantes y más convenientes vehículos usados publicados a la venta en Argentina.

Se trata de un Jeep IKA modelo 1972. Según se detalla en la publicación, fue fabricado por Renault, tiene motor 4 cilindros original, caja de tercera, tracción simple, incluye estribos, capota con puertas, dos butacas y asiento enterizo trasero. Asimismo, se destaca que tiene 5 cubiertas nuevas y su estado es impecable, tal como se puede ver el las fotos. Incluso tiene la VTV al día.

La publicación la realiza la hija de su dueño, recientemente fallecido. Se trató de David, quien amaba su Jeep y lo manejó, orgulloso, hasta sus 84 años.

El precio del Jeep IKA es de 13.000 dólares. En este link se puede ver el posteo original (sólo válido para Argentina) donde hay más detalles, fotos y el contacto de la vendedora.

AVISO LEGAL

La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.

MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”. La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.