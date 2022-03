El usado del día: estupenda Ford Ranger Limited modelo 2017

Para este miércoles vamos a destacar, entre los interesantes, llamativos y convenientes vehículos usados publicados a la venta en Argentina, una pick up mediana tope de gama de actual generación que tiene todo lo necesario para todo tipo de usos.

Hablamos de una Ford Ranger modelo 2017, versión Limited con tracción 4x4, caja automática y motor Puma 3.2 turbo diésel de 200 cv de potencia. Tiene apenas 105.000 kilómetros y su equipamiento es muy completo. A saber: climatizador automático, dirección asistida, cierre centralizado, vidrios eléctricos, butacas de cuero, butacas eléctricas, volante regulable, volante de cuero, computadora de abordo, control de velocidad crucero, espejos eléctricos, espejos exteriores retractiles eléctricos, espejo central antideslumbrante, faros antiniebla, faros regulables desde el interior, caja automática, doble tracción / 4x4, motor turbo, sensor de estacionamiento, cámara de estacionamiento trasera, llantas de aleación, alarma, frenos ABS, airbags, control de tracción, control de estabilidad (ESP), traba para niños, anclaje de asientos infantiles (Isofix), sistema de alerta de ángulo muerto, asistente de arranque en pendientes, rueda de auxilio de igual medida, reproduce CD / DVD, entrada USB / Auxiliar, Bluetooth, comandos en el volante / satelital y GPS.

El precio de la Ford Ranger es de 6.600.000 pesos. En este link es posible ver el aviso original (sólo válido para Argentina) donde hay más detalles, fotos y el contacto del propietario.

AVISO LEGAL

La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.

MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”. La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.