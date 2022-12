El usado del día: Nissan Frontier (NP300)

Si bien Nissan lleva produciendo la Frontier desde fines de los ´90, podemos decir que es reciente su gran expansión en diferentes regiones del planeta.

Sin ir mas lejos, su éxito en nuestro mercado ha sido tal que en 2018 la firma japonesa tomó la decisión de comenzar a producir la camioneta en la planta de Santa Isabel (Córdoba).

Para este viernes, te traemos una Nissan NP300 Frontier LE de 2020 con 41.019 km.

Es propulsada por un 2.5 de 166 CV y 241 Nm de torque, acoplado a una transmisión manual de seis velocidades y tracción 4x2.

En cuanto al confort en el habitáculo, ofrece asiento tapizas de tela, aire acondicionado manual, cierre centralizado con cierre y apertura con control remoto a distancia, sistema multimedia con pantalla LCD de 5 pulgadas, sistema de audio con cuatro parlantes, entre otros elementos.

En seguridad, incluye airbags frontales para el conductor y acompañante, frenos ABS, control de estabilidad, control de tracción, asistencia de frenado, asistente de arranque en pendiente, diferencial de deslizamiento limitado, entre otros detalles.

Las dimensiones de la pick-up son de 5,25 metros de largo, 1,85 metros de ancho, 1,81 metros de alto y una distancia entre ejes de 3,15 metros. Además, la caja de carga tiene una capacidad de 1.057 litros.

¿Cuánto sale esta Nissan NP300 Frontier LE de 2020? Según la publicación, esta unidad posee un valor de 472.999 pesos mexicanos.

AVISO LEGAL

La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.

MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.