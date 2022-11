El usado del día: Toyota Hilux SRV

Junto al Corolla, la Hilux es uno de los modelos históricos de Toyota. Producida en Argentina, en esta oportunidad te traemos una variante SRV de 2017 con 90.802 kilómetros.

Es propulsado por un motor 2.8 de 4 cilindros en línea con turbocompresor e intercooler que, entre una potencia de 177 CV y 420 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de seis velocidades y tracción trasera.

En cuanto al confort, ofrece asientos tapizados de tela, butaca del conductor con regulación de altura, aire acondicionado con climatizador automático digital y salida de aire para plazas traseras, control de velocidad crucero, sistema multimedia con pantalla táctil de 7 pulgadas, display con múltiple información de 4.2 pulgadas, volante multifunción forrado en cuero con regulación en altura y profundidad, entre otros detalles.

En seguridad, viene equipado con airbags frontales y de rodilla para el conductor y acompañante, cinturones de seguridad delanteros y traseros inerciales de tres puntos, control de estabilidad, control de tracción, frenos ABS, sistema de alarma perimetral y volumétrica, entre otros elementos.

Las dimensiones de la pick-up son de 5,33 metros de largo, 1,85 metros de ancho, 1,81 metros de alto y una distancia entre ejes de 3,08 metros.

¿Cuánto cuesta esta Toyota Hilux SRV 4x2 del 2017? Según la publicación, esta unidad se ofrece con un valor de 7.450.000 de pesos.

