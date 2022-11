El usado del día: Fiat Toro 1.8

Fiat puso pie firme en el segmento de las camionetas compactas recién en 2016, cuando se lanzó en nuestra región la Toro, también conocida como RAM 1000 en México. En la actualidad, es una de las líderes en esta categoría y esperan seguirlo siendo a pesar del reciente desembarco de la Ford Maverick.

Para este jueves, te traemos una Fiat Toro Freedom de 2019 con 76.278 km. Mecánicamente, incorpora un motor E-TorQ EVO 1.8 de 130 CV y 170 Nm de torque, acoplado a una transmisión automática secuencial de seis velocidades y tracción 4x2.

En el habitáculo, encontramos asientos tapizados de cuero, display de tablero multifunción de 3.5 pulgadas, pantalla multimedia táctil de 7 pulgadas compatible con Android Auto y Apple Car Play, volante forrado en cuero regulables en altura y profundidad, climatizador automático bi-zona, entre otros detalles.

En seguridad, ofrece siete airbags, alarma perimétrica, frenos ABS, control de estabilidad, control de tracción, sensores de estacionamiento traseros, control electrónico anti-vuelcos, inmovilizador de motor, asistencia de arranque en pendientes, entre otros elementos.

Esta versión tiene una longitud de 4,95 metros, 2,03 metros de ancho, 1,72 metros de alto y una distancia entre ejes de 2,99 metros. Además de contar con llantas de aleación de 16 pulgadas, tiene una capacidad de carga en la caja de 650 litros.

¿Cuánto cuesta esta Fiat Toro Freedom 1.8? Según la publicación, su valor es de 5.890.000 de pesos.

