El usado del día: Jeep Compass Longitude

El proyecto del Jeep Compass surgió a principios de siglo, cuando fue presentado un prototipo en el Salón de Detroit en 2002. Cuatro años después se lanzaba uno de los primeros SUV crossovers de la firma, siendo en la actualidad uno de los referentes en el segmento.

Este sábado te traemos una unidad a la venta de 2018 cuya versión es la Longitude con solo 34.628 kilómetros.

La motorización esta conformada por un motor 2.4 Tigershark naftero de 174 CV y 229 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de nueve velocidades.

En cuanto al confort, ofrece asientos tapizados de cuero, volante forrado en cuero y regulable en altura y profundidad con levas en los costados, climatizador automático bi-zona, asiento del conductor con regulación manual en seis direcciones, sistema multimedia con pantalla táctil de 7 pulgadas compatible con Android Auto y Apple Car Play, entre otros detalles.

En materia de seguridad, esta versión viene equipada con siete airbags, control de estabilidad, control de tracción, frenos ABS, sensor de estacionamiento con cámara trasera, freno de estacionamiento eléctrico, control de arranque en pendiente, entre otros elementos.

Las dimensiones de este SUV son de 4,39 metros de largo, 2,03 metros de ancho, 1,64 metros de alto y una distancia entre ejes de 2,63 metros. Además, el baúl tiene una capacidad de 177 litros, aunque si la segunda línea de asientos se rebate puede alcanzar los 535 litros.

¿Cuánto sale este Jeep Compass Longitud de 2018? Según el anuncio, esta unidad se encuentra disponible por 8.440.000 pesos.

AVISO LEGAL

La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.

MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.