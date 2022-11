El usado del día: Renault Duster Dynamique

Renault supo ver exitosamente lo que le deparaba al mundo automotriz a corto plazo, es por eso que tomó el formato Duster que utilizaba la marca rumana Dacia para distribuir el sport utility en nuestra región a partir de 2011. En la actualidad es uno de los modelos consolidados en la categoría de los SUV.

Hoy te traemos una unidad a la venta de 2019 cuya versión es la Dynamique con 43.344 kilómetros.

Es propulsado por un motor 1.6 que entrega una potencia de 110 CV y 145 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de cinco velocidades y tracción delantera.

En equipamiento, el SUV ofrece asientos tapizados de tela, butaca del conductor regulable en altura, aire acondicionado, sistema de audio con MP3, entrada auxiliar, USB y conectividad Bluetooth, sistema de navegación GPS, levantavidrios delanteros y traseros con comando eléctrico, entre otros detalles.

En cuanto a la seguridad, esta variante viene equipado con airbags para el conductor y acompañante, frenos ABS, alarma periférica, cinturones de seguridad delanteros regulables en altura, sistema de anclaje ISOFIX en las plazas traseras, entre otros elementos.

Las dimensiones de la unidad son de 4,31 metros de largo, 1,82 metros de ancho, 1,69 metros de alto y una distancia entre ejes de 2,67 metros. Además, el baúl cuenta con una capacidad útil estimada en 500 litros.

¿Cuánto cuesta este Renault Duster Dynamique 4x2? Según la publicación, el valor de esta unidad es de 4.330.000 pesos.

