El usado del día: Fiat Toro Volcano 4x4

Una de las máximas apuestas de Fiat en nuestra región es la Toro. La pick-up fue presentada en nuestro mercado en 2016 y rápidamente se consolidó como uno de los modelos más exitosos de la marca, sumado que se transformó en una de las referentes del segmento de las camionetas compactas.

Para hoy te traemos justamente una unidad del 2020 con 32.000 kilómetros, de color azul, correspondiente a la variante Volcano.

La motorización se encuentra representada por un propulsor 2.0 turbodiésel de 170 CV y 350 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de nueve velocidades. La tracción es 4x4 (alta y baja).

En equipamiento, cuenta con control de estabilidad y tracción, control de descenso, faros rompeniebla, cámara de marcha atrás, sistema multimedia con pantalla táctil compatible con Android Auto y Apple Car Play, siete airbags, llantas de aleación, tapizados de cuero, lona cubrecarga, sensores de estacionamiento traseros, sistema de asistente de arranque en pendientes, sistema de presión de neumáticos, climatizador automático bi-zona, control de velocidad crucero, dirección eléctrica, sensor de lluvia y crepuscular, volante multifunción, entre otras.

¿Cuánto cuesta esta Fiat Toro 4x4? Según la publicación, el valor de esta unidad es de 25.000 dólares.

