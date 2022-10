El usado del día: Nissan Frontier SE

No es casualidad que Nissan haya apostado en 2018 a producir la Frontier en la planta cordobesa de Santa Isabel. Desde su ingreso a nuestro mercado se ha ganado la aprobación del cliente que busca una amplia gama a la hora de elegir una pick-up.

Su amplia variedad en cuanto a versiones disponibles hacen que sea uno de los modelos mas elegidos de la firma nipona en nuestro país. Por eso hoy te traemos una unidad de entrada de gama 2.3 SE diesel de 2019.

En cuanto a la mecánica, esta versión tiene un motor bi-turbo diesel de 2.3 litros que entrega una potencia de 190 CV y 450 Nm, asociado a una transmisión manual de seis velocidades.

En cuanto al equipamiento ofrece asientos tapizados de tela, climatizador automático bi-zona, computadora de abordo, volante multifunción con regulación de altura, seis airbags, control de estabilidad, frenos ABS, cámara trasera, sensor de estacionamiento trasero, control de velocidad crucero, entre otros elementos.

Las dimensiones de la pick-up es de 5,26 metros de largo, 1,85 metros de ancho, 1,79 metros de alto y una distancia entre ejes de 3,15 metros. Además, tiene una carga útil superior a los 1000 litros.

¿Cuánto sale esta Nissan Frontier SE 2019? Según la publicación, esta unidad posee un valor de 6.700.000 pesos.

AVISO LEGAL

La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.

MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.