El usado del día: Chevrolet S-10

En el segmento de las pick-ups medianas la competencia es feroz, aunque en el inconsciente de nuestro país siempre hay 3 marcas líderes, entre ellas Chevrolet. Esto se debe principalmente a que la automotriz fue una de las primeras en ingresar a nuestro mercado, ofreciendo buenos modelos, potentes y fiables.

En esta oportunidad te traemos una unidad S-10 con tracción total. En cuanto a la mecánica esta versión incorpora un motor turbo diesel de 2.8 litros que entrega una potencia de 200 CV y 400 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de seis velocidades.

En cuanto a sus dimensiones, tiene una longitud de 5,40 metros, 1,87 metros de ancho, 1,78 metros de alto y una distancia entre ejes de 3,09 metros. Además, la caja tiene un volumen de 1329 litros y una capacidad en el tanque de combustible de 76 litros.

En el interior incluye una pantalla táctil de 8 pulgadas con sistema multimedia OnStar compatible con Android Auto y Apple Car Play, asientos tapizados de cuero con regulación eléctrica en seis posiciones para el conductor, climatizador automático delantero, entre otros detalles.

En cuanto a la seguridad, ofrece airbag frontal para el conductor y acompañante, alerta de colisión y de cambio de carril, control de estabilidad, control de tracción, asistente de ascenso y descenso de pendientes, sistema de encendido remoto del motor, sensor de estacionamiento trasero, entre otros elementos.

¿Cuánto cuesta este Chevrolet S-10 2.8 High Country de 2018 con 69.000 kilómetros? Según la publicación, su valor es de 7.889.900 de pesos.

