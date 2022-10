El usado del día: Toyota Hilux DC/SR

La Toyota Hilux es una de las camionetas más vendidas del país en cada ocasión en la que es presentada una nueva generación. Incluso es una buena opción para adquirir ya que es considerado una inversión debido a que es un vehículo que no suele perder valor al ser vendido como usado.

En esta oportunidad te traemos la variante DC/SR de 2019 en color plata con solo 21.500 Km, producida en la planta bonaerense de Zárate (Argentina). Este mediano es un restyling de la octava generación de la pick-up lanzada en nuestro país a fines de 2015.

Es propulsado por un motor 2.8 turbodiésel, entregando una potencia de 177 CV y 420 Nm de torque. Esta versión en particular es de transmisión manual de seis velocidades. Además, cuenta con tracción integral con reductora y bloqueo de diferencial.

En cuanto al confort, incorpora sistema One Touch en la ventana del conductor, alarma e inmovilizador del motor, portavasos delanteros y traseros, cierre centralizado con mando a distancia, entre otros detalles. Además, viene equipada con volante y pantalla multifunción con bluetooth y sistema de “voice to control”, aire acondicionado manual y dirección hidráulica.

En materia de seguridad, ofrece siete airbags (incluyendo una ubicada sobre la rodilla del conductor), cinturones inerciales en todas las plazas, frenos ABS, sistema de frenado de emergencia, sistema EBD distribución de la fuerza del frenado electrónicamente, control de estabilidad, cámara trasera, control de balanceo de tráiler, entre otros elementos.

Las dimensiones de esta unidad son de 5,31 metros de largo, 1,85 metros de ancho, 1,81 metros de alto y una distancia entre ejes de 3,08 metros.

¿Cuánto cuesta esta Toyota Hilux DC/SR del 2019? Según la publicación, esta unidad se ofrece con un valor de 37.500 dólares.

AVISO LEGAL

La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.

MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.