El usado del día: Toyota SW4

Uno de los modelos de producción nacional más completos y lujosos es el Toyota SW4. Estamos hablando del derivado SUV de la conocida pick-up Hilux, fabricada en conjunto en la planta de la ciudad bonaerense de Zárate.

Este sport utility lleva varios años en el mercado y es casi único en su especie (al menos en Argentina), con excepción del Chevrolet Trailblazer.

Para este sábado, te traemos un Toyota SW4 de color gris con 5.400 kilómetros, año 2021. La versión es una SRX.



La motorización se encuentra compuesta por el conocido 2.8 turbodiésel de 204 CV, asociado a una transmisión automática de seis velocidades. La tracción es 4x4 (con alta y baja). Además, cuenta con espacio para siete ocupantes.

En equipamiento, posee control de estabilidad y tracción, llantas de aleación, siete airbags, control de velocidad crucero, salida 220V, paquete de asistencias a la conducción Toyota Safety Sense, asistente de arranque en pendientes, faros antiniebla delanteros y traseros, protector de cárter, estribos laterales, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, tapizado de cuero, climatizador automático, cámara de marcha atrás, volante multifunción, entre otros.

¿Cuánto cuesta este Toyota SW4 SRX 4x4 automático de 2021? Según la publicación, el valor de esta unidad es de 65.000 dólares.

