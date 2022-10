El usado del día: Fiat Cronos Precision automático

Uno de los mayores aciertos de Fiat en el mercado nacional es el Cronos. El sedán de la marca italiana fue lanzado en 2018 como el sucesor de modelos como el Siena o el Grand Siena.

El éxito no tardó en llegar. En primer lugar, es uno de los autos de producción nacional (buena noticia para el país), sumado a que tanto las exportaciones como las ventas para el mercado nacional fueron muy altas. Esto obviamente es un beneficio para la industria argentina, sumado al movimiento para el sector.

A su vez, en poco tiempo se transformó en el auto más comercializado del país, gracias a una política agresiva de la marca a la hora de vender su exitoso modelo.

Con esta breve introducción, para hoy te traemos un Cronos Precision (tope de gama) color plata, correspondiente al año 2021 con 36.000 kilómetros.

Debajo del capó, posee un propulsor 1.8 litros naftero de 130 CV y 18,6 kgm de torque, asociado a una transmisión automática de seis velocidades. La tracción es delantera.

En equipamiento, cuenta con faros rompeniebla, luces diurnas, llantas de aleación de 17 pulgadas, cuatro airbags (dos bolsas de aire frontales y dos laterales), cámara de marcha atrás, sensores de estacionamiento traseros, asistente de arranque en pendientes, sistema de monitoreo de presión de neumáticos, climatizador automático, control de velocidad crucero, levas al volante, sensor de lluvia, sensor crepuscular, instrumental con display de 3,5 pulgadas, sistema multimedia con pantalla táctil de siete pulgadas, tapizados de cuero, entre otros.

¿Cuánto cuesta este Fiat Cronos Precision con caja automática de 2021? Según la publicación, el valor de esta unidad es de 4.300.000 pesos.

