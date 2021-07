El usado del día: estupenda Toyota SW4 2007 ¡oportunidad!

Para este martes vamos a recomendar, entre los mejores autos usados publicados en Napsix, un SUV derivado de una camioneta, que es de los más buscados del mercado de segunda mano.

Hablamos de una excelente Toyota SW4 modelo 2007 con apenas 158.000 kilómetros. Dice la descripción del aviso: “Toyota SW4 modelo 2007, impecable, 158.000 Km, 5 asientos de pana, cubiertas Michelin LTX, ganchera Ferraro, titular sin deuda, mendocina. Impuesto Automotor 2021 todo pago. No permuto”.

El precio de la Toyota SW4 es de 3 millones de pesos. En este link se puede ver el aviso original de Napsix donde hay más detalles, fotos y el contacto del vendedor.

