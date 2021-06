El usado del día: Chevrolet S10 modelo 2018 ¡soñada!

Nuestra recomendación para este domingo frío, entre los mejores autos usados ofrecidos en Napsix, tiene que ver con una camioneta espectacular no sólo por diseño y prestaciones, sino además por equipamiento y potencia.

Se trata de una imponente Chevrolet S10 negra inmaculada, modelo 2018, versión tope de gama (LTZ) y motor de 200 cv de potencia (2.8 litros turbo diésel). Tiene además caja automática y asientos de cuero. Y por supuesto que es 4x4. Agrega el aviso: “Cubiertas nuevas, service recién hecho, permutaría”.

El precio de la Chevrolet S10 es de 4.200.000 pesos. En este link se puede ver el aviso original de Napsix donde hay más detalles, fotos y el contacto del propietario.

