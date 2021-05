¿Podrían Peugeot, Citroën, Fiat y Jeep unificar sus concesionarios?

El nacimiento del gigante automotriz Stellantis (PSA + FCA) trajo consigo algunos cambios en la estrategia de comercialización de las marcas integrantes del grupo, sumado al surgimiento de nuevos desafíos.

Ahora, una de las últimas novedades de esta semana, según detalla Parabrisas, son los concesionarios, ya que según reveló el sitio especializado brasileño Quatro Rodas, firmas como Jeep, Peugeot, Citroën y Fiat podrían unificar sus puntos de venta.

La posibilidad surgió luego de una conferencia de prensa donde participó Antonio Filosa, CEO del grupo automotor en Sudamérica. Eso sí, al menos por ahora está chance está siendo analizada para Brasil, aunque podría expandirse a otros mercados.

El directivo dijo que el modelo de negocio debe respetar el ADN de cada marca, pero en el caso de las agencias unificadas sólo serían posibles en regiones con menor volúmenes de venta. El objetivo será mejorar el desempeño y la llegada de cada marca del grupo en los distintos mercados.

En Argentina, no existe ninguna novedad oficiales al respecto (y podría no haber), aunque no sería descabellado imaginar la posibilidad de ofrecer concesionarios unificados de Stellantis en zonas más alejadas de las grandes ciudades.