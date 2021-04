El usado del día: inigualable Land Rover Discovery modelo 2000

Nuestra recomendación de hoy entre los mejores autos usados publicados en Napsix, tiene que ver con un vehículo todo terreno que, además de ser súper apto para el fuera de camino, cuenta con una imagen, un espíritu y un ADN únicos.

Se trata de un Land Rover Discovery modelo 2000, versión TD5 y con caja manual. Tiene 208.000 kilómetros y se encuentra en excelente estado. Dice la descripción del aviso: “7 asientos, climatizador, doble techo, suspensión neumática, kit de suspensión Terrafirma 5cm con flexibles Inox, amortiguadores Rancho 9000rs, cubiertas 265/75 16 impecables, batería nueva, embrague bimasa original nuevo, tapizado de techo nuevo, volante en cuero, fundas de asiento originales nuevas, pulmones de suspensión nuevos originales, caja repasada completa con agregado de bloqueo central, ramal de inyectores nuevo, service completo con todos los filtros y aceites, lista para usar, funciona todo, sin malacate”.

El precio de la Land Rover Discovery es de 1.550.000 pesos. En este link se puede ver el aviso original de Napsix donde hay más detalles, fotos y el contacto del dueño.

