El usado del día: espectacular Ford Ecosport 2008

Hoy vamos a recomendar, entre los mejores autos usados publicados en Napsix, un clásico de la industria que no sólo abrió un segmento sino que fue sumamente exitoso.

Se trata de una Ford Ecosport 2008. Tiene sus años, es de primera generación, pero su estado es lo que nos llevó a destacarla en este espacio. Además del precio, muy coveniente, vale la pena repasar la descripción del vehículo que hace su dueña.

Dice: “Dueña vende camioneta Ford Ecosport 2.0 L 4X2 XLT Plus año 2008, nafta, manual 5 celocidades, motor 16V. Excelente mecánica. Cambio de aceite y filtros. Chapería y pintura excelentes. Cubiertas All Yerrain BF GOODRICH 215/75 R 15, llantas de aleacion 15", alarma antirrobo volumétrica y cierre centralizado con comando a distancia. Autobloqueo de puertas. Espejos exteriores eléctricos. Levanta cristales eléctricos. Cierre de cristales con seguros para niños. Alarma de luces encendidas. Faros antinieblas. Tapizados de cuero, radio am fm mp3 cd, aire y dirección. Asiento de conductor con ajuste de altura. Comandos al volante y volante regulable de altura. Airbag conductor y acompañante. Tanque de 54 litros. Soporte porta equipaje en el techo. Manuales. Duplicado de llaves. Digna de ver. Al día”.

El precio de la Ford Ecosport es de 790.000 pesos. En este link es posible ver el aviso original de Napsix donde hay más detalles, fotos y el contacto de la vendedora.

AVISO LEGAL

MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de napsix.com, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”. La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”.