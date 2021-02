Fotos y videos: Land Rover fabricará 25 Defender Camel Trophy

La marca británica de vehículos todo terreno Land Rover, anunció que volverá a fabricar la clásica Defender Camel Trophy, y muchos fanáticos del tradicional modelo amarillo saltaron de alegría. Eso sí, hay varias cuestiones a tener en cuenta antes de siquiera ponernos a pensar en adquirir una de las 25 unidades que se fabricarán.

Pero antes, hagamos un poco de historia. Según rememora Autoblog, el Camel Trophy fue una competencia internacional de off road que se disputó en forma anual entre 1980 y el 2000, y estaba auspiciada por la marca de cigarrillos Camel.

La competencia proponía un desafío en equipos integrados por representantes de varios países. Argentina solía formar parte de esta convocatoria, que se realizaba mediante una selección entre miles de voluntarios, que se soñaban con protagonizar esta aventura.

A lo largo de sus diferentes ediciones, el Camel Trophy se disputó sobre varios modelos de Land Rover, desde la lujosa Range Rover a las más modernas Freelander y Discovery. Pero el evento quedó asociado para siempre a la imagen de la Defender, que protagonizó las ediciones más mediáticas, entre 1983 y 1989.

Ahora Land Rover Classic, la división especializada en la restauración de vehículos históricos, anunció la producción de 25 unidades cero kilómetro inspiradas en la Defender Camel Trophy.

El modelo en cuestión se llama Land Rover Trophy y apunta a los fanáticos coleccionistas del todo terreno inglés más famoso. Se podrá encargar con dos tipos de carrocería: 90 (tres puertas) y 110 (cinco puertas).

La pintura lleva el clásico color Eastnor Yellow, con detalles en negro. Tiene estética clásica, pero no es para nada un vehículo rústico. El interior cuenta con butacas Recaro, terminaciones cosidas a mano y un buen equipamiento de confort.

Lo más interesante está bajo el capot: tiene un motor naftero V8 5.0 (400 cv y 515 Nm), combinado con caja automática ZF de ocho velocidades, reductora y tracción 4×4 desconectable.

El precio de cada unidad será de 268 mil dólares. Este es un valor antes de impuestos, lo cual coloca a este modelo incluso por encima del valor de las Range Rover más lujosas.

Y eso no es todo: sólo podrá venderse en los países donde la Defender siga estando homologada. Ese permiso caducó en nuestro país en diciembre del 2013, cuando la Defender se despidió de nuestro mercado con una edición limitada de también 25 unidades debido a que no pudo superar un escollo técnico: no cumplió con la normativa que exigió doble airbag frontal y frenos ABS obligatorios desde enero del 2014 en Argentina.