¿Qué dijo Fiat por la pésima nota del Cronos en seguridad?

Hace apenas unos días informábamos de la pésima calificación que recibió el Fiat Cronos en seguridad según las exigentes pruebas de Latin NCAP, el organismo independiente que evalúa la seguridad de los vehículos que se comercializan en la región.

El Fiat Cronos, el auto más vendido de Argentina, que además se produce en el país, obtuvo 0 estrellas. Según detalló el organismo en su informe, el vehículo “fue probado en impacto frontal, impacto lateral, latigazo cervical (whiplash) y protección a peatones”.

Y agrega el informe: “En el impacto frontal, el vehículo mostró un comportamiento de estructura inestable y protección media a baja. En impacto lateral mostró protección baja. La prueba de latigazo cervical (whiplash) mostró una protección pobre para el cuello con un gran ángulo de deflexión del respaldo durante la prueba, lo que también presenta un riesgo para los ocupantes de los asientos traseros”.

Respecto a la protección para menores, Latin NCAP afirma: “El vehículo ofrece una protección decente para ambos niños, sin embargo, la decisión de no proporcionar el marcado de acuerdo con los requisitos de Latin NCAP afectó la calificación de puntos dinámicos. La protección a los peatones en seguridad pasiva es baja y no se compensa con la presencia de AEB Usuarios Vulnerables de las Vías (VRU) con buen desempeño. El ESC no es estándar en el Argo/Cronos y junto con un Aviso de Cinturón de Seguridad (SBR) solo para el conductor condujo a puntajes bajos en Sistemas de Asistencia a la Seguridad”.

¿Qué dijo la marca respecto a esta pésima nota en seguridad? Según el sitio especializado Motor1 Argentina, ante la consulta a Stellantis Argentina (grupo automotriz propietario de Fiat), la empresa respondió con la siguiente declaración oficial: “Stellantis informa que todos sus vehículos cumplen las recomendaciones y normas homologatorias vigentes relacionadas con la seguridad”.

En la misma tanda de pruebas, Latin NCAP testeó a la Volkswagen Taos que se fabrica en Pacheco, y obtuvo nada menos que 5 estrellas, es decir la máxima nota posible. En esta nota repasamos el logro.