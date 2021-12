El auto más vendido del país sacó 0 estrellas en seguridad

En las últimas horas, Latin NCAP, el el organismo que evalúa la seguridad de los autos vendidos en América Latina, probó dos vehículos producidos en Argentina: el Fiat Cronos y el Volkswagen Taos.

Respecto al SUV de la marca alemana, en esta nota destacábamos su gran performance en las pruebas de choque, pero lamentablemente no podemos decir lo mismo del sedán de la marca italiana.

Desde hace meses el Fiat Cronos, fabricado en la planta de la marca en Córdoba, viene liderando el ranking de ventas mensual y se encamina a ser el vehículo más vendido de este 2021.

El Fiat Cronos obtuvo 0 estrellas en los test de Latin NCAP. Según detalló el organismo en su informe, el vehículo “fue probado en impacto frontal, impacto lateral, latigazo cervical (whiplash) y protección a peatones”.

Y agrega: “En el impacto frontal, el vehículo mostró un comportamiento de estructura inestable y protección medio a baja. En impacto lateral mostró protección baja. La prueba de latigazo cervical (whiplash) mostró una protección pobre para el cuello con un gran ángulo de deflexión del respaldo durante la prueba, lo que también presenta un riesgo para los ocupantes de los asientos traseros”.

Respecto a la protección para menores, Latin NCAP dice: “El vehículo ofrece una protección decente para ambos niños, sin embargo, la decisión de no proporcionar el marcado de acuerdo con los requisitos de Latin NCAP afectó la calificación de puntos dinámicos. La protección a los peatones en seguridad pasiva es baja y no se compensa con la presencia de AEB Usuarios Vulnerables de las Vías (VRU) con buen desempeño. El ESC no es estándar en el Argo/Cronos y junto con un Aviso de Cinturón de Seguridad (SBR) solo para el conductor condujo a puntajes bajos en Sistemas de Asistencia a la Seguridad”.

Alejandro Furas, secretario general de Latin NCAP, dijo al respecto de estas dos pruebas: “Las 5 estrellas de Taos son un hito en los últimos protocolos de Latin NCAP y desencadenan el desafío para todos los fabricantes de aspirar a la máxima calificación de estrellas. El Taos, de fabricación regional, ofrece seguridad estándar global a sus ocupantes y usuarios vulnerables de las vías. Por otro lado, el Argo/Cronos decepcionó con un resultado de cero estrellas, pero Latin NCAP saluda y queda expectante del compromiso de Fiat de mejorar el modelo. Latin NCAP felicita a Volkswagen por este logro y espera ver estos niveles de protección en los modelos a la venta en breve. Al mismo tiempo, Latin NCAP anima a Fiat a mejorar el Argos/Cronos lo antes posible. Latin NCAP cree que la información para el consumidor conocida como el etiquetado de seguridad vehicular puede ayudar a mejorar drástica y rápidamente el nivel de seguridad de los vehículos como resultado de una acción voluntaria”.

Aquí, el video con las pruebas de ambos modelo: