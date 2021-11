El usado del día: Toyota Hilux 1998 preparada para off road

Para este domingo vamos a destacar, entre todos los autos usados publicados en Mendoza, una camioneta mediana de antigua generación pero culpable del fanatismo de miles de mendocinos y argentinos.

Hablamos de una Toyota Hilux modelo 1998 preparada para el off road extremo. Es versión SR5 con tracción, por supuesto, 4x4. Dice la descripción del aviso: “Mecánica en excelente estado, rodado 15, MUD 32 x 11,5, levanta cristales eléctricos, llantas de Land Crusier”. Y el equipamiento de la Hilux es el siguiente: “Aire acondicionado, dirección asistida, cierre centralizado, vidrios eléctricos, volante regulable, faros antiniebla, doble tracción / 4x4, alarma, frenos de disco en las cuatro ruedas, airbags, rueda de auxilio de igual medida, reproduce CD / DVD, entrada USB / Auxiliar, Bluetooth, sistema de sonido de alto rendimiento”.

El precio de la Toyota Hilux es de 9.000 dólares. En este link se puede ver el aviso original donde hay más detalles, fotos y el contacto del propietario.

