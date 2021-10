El usado del día: impoluto Peugeot 208 modelo 2014 a súper precio

Para este viernes vamos a recomendar, entre los mejores autos usados publicados en Napsix, un hatchback con toda la personalidad, hermosísimo, con pocos kilómetros y súper equipado.

Hablamos de un Peugeot 208 modelo 2014, versión Feline Pack Cuire con apenas 79.000 kilómetros. Dice la descripción del aviso: “Vendo Peugeot 208 Feline Pack Cuire, el más equipado. El vehículo es motor 1.6 con llantas de 16 pulgadas y techo solar panorámico. Impecable estado general. Puedo recibir permutar menor de mi interés”.

El precio del Peugeot 208 es de 1.400.000 pesos. En este link es posible ver el aviso original de Napsix donde hay más fotos, detalles y el contacto del propietario.

