El usado del día: extraordinaria Honda Pilot 2003

Nuestra sugerencia del día de hoy respecto a los mejores autos usados publicados en Napsix, se relaciona con una camioneta urbana de impresionantesm características.

Se trata de una Honda Pilot con tracción 4x4 y motor Motor SOHC V6 de 3.5 litros y 240 cv de potencia. Dice la extensa descripción del aviso: “Fabricada para el exigente mercado de Estados Unidos, para 8 personas con butacas y cinturones inerciales cruzados. La mejor y premiada SUV por más segura, con AWD traccion integral (las 4 ruedas), y bloqueo electrónico de diferencial, transmite 25% de torque a cada rueda accionando un botón. Transmisión Automática con caja de 8 velocidades, 3 son reducidas. Motor SOHC V6 de 3.5L y 240HP, con control de Marcha VTEC, accionando 6 o 4 cilindros por computadora en función de la exigencia, encontrando el mejor rendimiento de consumo, el cual ronda los 11 litros en 100 Km en ruta y 13 litros en 100 Km en ciudad, con control automático tanto de estabilidad como de tracción por computadora de abordo”.

Y agrega: “Climatizador bi-zona, con salidas y controladores de aire delanteros y traseros independientes. Alarma original de fabrica con inmovilizador de motor, cierre centralizado de puertas, cristales y espejos electricos, apertura tapa tanque a distancia desde el interior, ajuste electrico de asiento conductor en altura, profundidad y lumbar. Computadora de abordo con control de velocidad crucero. Dirección asistida eléctrica progresiva. Volante con ajuste en altura y profundidad. Anclajes Isofix para asientos infantiles. Airbags. Tercera luz de stop”.

Y sigue: “Neumáticos Michelin nuevos con llantas de aleacion y frenos ABS con 4 discos, para disfrutar en viajes off-road con maxima seguridad. Se inluye ganchera americana de gran resistencia, con instalacion de luces para trailer: posicion, giro, stop, y marcha atras. Nunca tuvo GNC. Utilizó sólo aceite sintético”.

Para finalizar: “Fue ingresada y registrada en el país en el 2008. El odómetro registra una distancia total recorrida de 142.440 km. Anda espectacular, jamás un accidente, pintura de fábrica, impecable. Paga de patente 5.970 pesos por año (un regalo). Dueño directo vende, con todos los papeles al día para transferencia inmediata. Como nueva, excelente oportunidad”.

El precio de la Honda Pilot es de 12.500 dólares. En este link se puede ver el aviso original de Napsix donde hay más fotos y el contacto del propietario.

