¿Se viene la camioneta compacta basada en el Jeep Renegade?

Christian Meunier, flamante responsable de la marca Jeep tras la creación de Stellantis la semana pasada, informó en las últimas horas que analiza ofrecer una pick up compacta con chasis monocasco.

Todo indica que el modelo compartirá plataforma con los actuales Renegade y Compass, para competir en Estados Unidos con las inminentes Ford Maverick y Hyundai Santa Cruz.

Pero, ¿la Fiat Toro no es la pick up derivada de Renagade y también de Compass, con modelos con los que comparte plataforma?

Parece que no. El objetivo de Meunier es que la pick up compacta de Jeep se venda bien en Estados Unidos, un mercado donde nadie intentó competir con una pick up de Fiat. Incluso hay casos que podrían servir de ejemplo: en algunos mercados de nuestra región, la Fiat Toro se vende como RAM 1000 porque tiene mejor posicionamiento esa marca que Fiat.

La idea es que esta nueva propuesta de camioneta se ubique por debajo de Gladiator, de inminente lanzamiento en Argentina.

Pero el análisis que está haciendo Jeep podría encontrar rápidamente bocetos de posibles diseños, ya que hace dos años, la marca llegó a desarrollar en Estados Unidos una pick up concept basada en el Renegade, recuerda Autoblog.

Se trata del prototipo Jeep Comanche, cuyas fotos acompañan esta nota. Tiene carrocería con techo descapotable y cabina simple. La pick up compacta en la que estaría pensando Meunier, sin embargo, sería muy diferente ya que ofrecería cuatro puertas, algo parecido a lo que hoy ofrece… Fiat Toro (o RAM 1000).