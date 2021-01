Renault Alaskan: tiene todo para pelear bien arriba

A finales de noviembre del 2020, tras varios anuncios y comenzado a producirla en plena pandemia, Renault Argentina hizo realidad su sueño de completar su gama de productos con una pick up mediana, además fabricada en el país y con características que le aseguraban robustez y confiabilidad.

Sí, porque la Alaskan es hermana de la Nissan Frontier, lanzada en el 2018 y también fabricada en el país, más precisamente en la Fábrica Santa Isabel, el tradicional centro industrial de Renault en Córdoba. No hay que perder de vista que los franceses y los japoneses tienen una alianza global que les permite intercambiar diseños, componentes, tecnología y hasta vehículos completos.

Con estos antecedentes llegó Alaskan. Se trata de una hermosa pick up mediana, que se viene a meter en un mercado súper competitivo que además está en crecimiento no sólo en Argentina sino en la región. Al mismo tiempo, Renault se medirá con marcas de probadísima experiencia en el segmento, como Toyota (con Hilux) y Ford (con Ranger), además de tener que vérselas con Volkswagen, que desde hace más de una década lanzó la Amarok y que hoy se ubica en el segundo puesto en ventas (tras Toyota y sobre Ford).

Apostando a una red de concesionarios enorme y muy activa, Renault espera poder posicionar de muy buena manera a su camioneta. Teniendo en cuenta la buena imagen de marca de Frontier y la red de Renault, además de que Alaskan es un gran producto, por supuesto, es de esperar que en los próximos meses la chata vaya creciendo en ventas para acercarse a los tres de arriba.

Gracias al concesionario oficial Mediterráneo, único representante oficial de Renault en Mendoza, pudimos probar la Alaskan Iconic 4x4 con caja automática (4.663.000 pesos). En ella surcamos la ciudad, los accesos, encaramos hacia la alta montaña por la Ruta 7 y recorrimos un camino que recomendamos: el que comienza tras cruzar el pueste ferroviario al oeste de Potrerillos, para recorrer lo que se conoce como “Costa Norte”, departamento de Las Heras, un sitio que está en pleno desarrollo pero que mantiene esa sensación de soledad y naturaleza con el dique de fondo.

No vamos a descubrir nada: Alaskan es una excelente camioneta. Es robusta, amplia, confortable, tiene la tecnología justa, el diseño es atractivo y moderno. Pero se nota que llegó al mercado al menos dos años tarde (recordemos que su hermana Frontier se lanzó en el 2018), pero no desentona en el segmento. No obstante, Toyota y Ford han actualizado sus camionetas, y Volkswagen está en el mismo camino. En ese sentido, ya hay varias que ofrecen ayudas a la conducción, lo que se está volviendo regla al menos en los productos tope de gama.

No obstante, igual Alaskan no desentona en la pelea y tiene argumentos para pelear en el segmento.

La versión probada tiene un motor 2.3 dCi bi-turbo diesel (cadenero) de 190 cv de potencia y 450 nm de torque con tracción 4x4 y caja automática. Está dentro del promedio del segmento, además de ser un impulsor muy agradable de exigir, tanto en condiciones de manejo lento y dificultoso, como en rutas o autopistas.

La gama también ofrece un motor 2.3 litros mono-turbodiesel que eroga 160 cv de potencia y 403 nm de torque sólo asociado a una con caja manual de seis velocidades, con tracción 4×2 o 4×4 con reductora.

Si analizamos el interior, debemos decir que la calidad de construcción es destacada, siempre con materiales lógicos para un vehículo que conceptualmente es de trabajo. La posición de manejo es muy bueno gracias a las variadas posibilidades de ajuste (eléctricas) y el tablero e instrumental son completos y de agradable lectura. Al mismo tiempo ofrece una muy buena central multimedia.

En definitiva, que otra pick up se fabrique en el país y que sea además de una marca tan arrigada como Renualt es una excelente noticia. A su vez si pensamos en la red de concesionarios, la cobertura nacional de la misma y las posibilidad comerciales (como los planes de ahorro para este producto), el futuro de Alaskan sin duda que es promisorio de cara al futuro inmediato.

Ficha técnica

Motor: Bi turbo diésel

Cilindrada: 2.3 litros

Potencia: 190 cv

Torque: 450 nm

Consumo mixto: 10 litros/100 Km

Precio: entre 2.663.300 y 4.663.000 pesos

Dónde encontrarla: Renault Mediterráneo