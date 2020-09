Ahora sí: parece que se viene la Fiat Toro SUV

Que sí. Que no. Que tal vez. Que dependerá del mercado. La historia del desarrollo de la Fiat Toro SUV tuvo todos los pasajes posibles, pero ahora –finalmente– parece que llegó a su fin: la marca italiana estaría encaminada en la última fase de concepción de este producto.

La Fiat Toro SUV no fue confirmada por la automotriz, que hasta el momento se mantuvo en silencio con respecto a este tema. Sí lo aseguró Autos Segredos, medio brasileño siempre muy bien informado citado por TN Autos, que la pronosticó para el 2022.

La Toro SUV se ubicará un escalón por encima del SUV que Fiat viene desarrollando hace rato sobre la plataforma MP1; es decir, sobre la base del Fiat Argo. El SUV del Argo tendrá un diseño inspirado en el prototipo Fastback (se presentó en el Salón de San Pablo 2018) y competirá directamente contra el Volkswagen Nivus.

El todoterreno basado en la Toro, en cambio, podría compartir el diseño frontal y lateral con la pick up. Desde el pilar C hacia atrás, lógicamente, tendrá un estilo propio ya que contará con la caja cerrada. Será como una Toro carrozada, algo así como ocurre entre la Toyota Hilux y la SW4 o la Chevrolet S10 y la Trailblazer, aunque ese segmento es el mediano y el de la Toro, el compacto o intermedio (entre el B y el C).

El SUV de la Toro contaría ya con el rediseño que mostrará la pick up el año que viene, que consistirá en leves retoques estéticos y de equipamiento, y la inclusión de una nueva motorización naftera con turbo.

En consecuencia, la Toro “cerrada” ofrecería el motor turbodiésel 2.0 litros de 170 caballos de potencia, con caja automática de nueve velocidades, y el futuro motor naftero 1.3 litros turbo de 180 caballos, con transmisión automática del tipo CVT.