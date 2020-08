¿Buscás un auto seminuevo? Apurate porque hay muy poco stock

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que en el mes de julio se vendieron 147.252 vehículos usados, es decir que se registró una baja de 11% comparado con igual mes del año pasado (166.401 unidades). Sin embargo, si la comparación es con junio pasado (128.037 unidades), la suba llega a 15%. En contexto de pandemia y cuarentena, el dato no alentador.

Asimismo, en los 7 primeros meses del año se vendieron 744.163 unidades, 24% menos que en igual período de 2019 (980.560 vehículos).

Según Alberto Príncipe, presidente de la Cámara del Comercio Automotor, “viendo los números finales del mes, la baja de 11% está dada, sin ninguna duda, por los primeros 20 días de julio donde estuvieron cerrados los locales en el AMBA. Sabido es que 50% de las ventas a nivel país se realizan en estos distritos”.

Asimismo, indicó que “los únicos 10 días en que se los comercios de autos usados pudieron trabajar en el AMBA, realizaron operaciones pero no tanto como se pensaba. Hubo muchas consultas pero sobre productos muy específicos”. Y agregó: “Con respecto al interior, en la mayoría de las provincias las agencias vendieron prácticamente igual volumen que en un buen mes de enero o febrero. Si no se comercializó más es porque ya no quedaba stock en las mismas. Como en junio, se trabajó muy bien los autos seminuevos y en ciertas localidades modelos desde el 2000 en adelante”.

En ese sentido, Príncipe indicó que “la reposición está complicada pero en ciertas provincias es crítica. La gente compra con dólares o efectivo. La entrega del auto usado en las transacciones se ha reducido considerablemente. Además, la gente no financia, no quiere endeudarse”. Finalmente, afirmó que “con respecto al margen de rentabilidad, se está trabajando con uno bastante reducido”.

Top de los 10 autos usados más vendidos en julio en todo el país:

1) VW Gol y Gol Trend 9.983 unidades

2) Chevrolet Corsa y Classic 5.543

3) Toyota Hilux 4.190

4) Renault Clio 4.159

5) Ford Fiesta 3.614

6) Fiat Palio 3.254

7) Ford Ranger 3.238

8) Ford Focus 3.162

9) Ford Ka 3.023

10) Ford EcoSport 2.901

Datos a tener en cuenta: Gol y Corsa siguen en el tope de los más elegidos; la Hilux es el tercer vehículo usado más buscado y vendido; en ese segmento, también se destaca la Ford Ranger, en el puesto 7 de venta de usados; de los 10 usados más vendidos, 5 son Ford, lo que la hace la marca con mejor valor de reventa para sus productos usados.

En Mendoza, la baja entre los primeros 7 meses del 2019 respecto a los 7 primeros meses del 2020 es de 18%, cuando el promedio nacional es de 24%. Es una buena noticia.