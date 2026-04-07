Parque automotor: aumentó la cantidad de vehículos que circulan, pero con mayor antigüedad en promedio

El parque automotor circulante en Argentina llegó a fines de 2025 a un total de 15.784.385 unidades, lo que representa un crecimiento del 1% respecto al año anterior, según un informe realizado por AFAC en conjunto con Promotive S.A. para presentar en la expo Automechanika Buenos Aires 2026, el evento que reunirá a toda la cadena del mercado de reposición automotor entre el 8 y el 11 de abril en La Rural.

No obstante, el estudio alerta sobre una realidad que se consolida: el envejecimiento de la flota vehicular con una edad promedio de 14,8 años, por encima de los 14,3 años registrados en 2024. Incluso, si se considera solo la flota más reciente —correspondiente a los últimos 20 años— la antigüedad promedio también creció, pasando de 9,8 a 10 años.

Este fenómeno responde, en gran medida, a la baja renovación del parque. Según el informe, para mantener estable la edad promedio deberían incorporarse alrededor de 1,1 millones de autos por año, una cifra que actualmente no se alcanza, con una venta de 0km que en los últimos años apenas superó las 600.000 unidades. De persistir esta dinámica, se proyecta una profundización del envejecimiento vehicular en los próximos años.

El parque automotor argentino presenta además una estructura dual: conviven un segmento relativamente moderno con otro más antiguo. La flota de hasta 20 años de antigüedad se mantiene en torno a los 11,4 millones de unidades, sin cambios respecto de 2024.

En términos de composición, el 82% de los vehículos corresponde a automóviles, el 15% a comerciales livianos y el 3% a vehículos comerciales pesados, como camiones y ómnibus. Esta distribución refleja el predominio del uso particular frente al transporte de carga y pasajeros dentro del total del parque.

El sector espera un repunte de los patentamientos de 0km para el segundo semestre. Foto: NA Aumentó el parque automotor, pero con menos incidencia de los 0km

Pocos autos eléctricos y más a nafta

Otro de los aspectos relevantes es la matriz energética. Los vehículos a nafta representan el 63,5% de la flota, mientras que los diésel alcanzan el 25,5%, una participación que viene en descenso frente al 37% que tenían en 2010. Por su parte, el 10,6% de los vehículos funciona con gas natural comprimido (GNC), con una leve caída interanual.

En cuanto a las nuevas tecnologías, si bien muestran un crecimiento significativo, su peso en el total sigue siendo marginal. Los vehículos híbridos aumentaron 63,3% interanual y alcanzaron las 76.192 unidades, mientras que los eléctricos pasaron de 1.555 a 2.901 unidades, con un incremento del 86,6%. Sin embargo, en conjunto representan apenas el 0,50% del parque automotor.

El informe también destaca la concentración geográfica de la flota. El 46,6% de los vehículos se encuentra en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, Córdoba, Santa Fe y Mendoza concentran en conjunto el 23,5% del total nacional.

Otro indicador relevante es la relación entre habitantes y vehículos. En Argentina, este ratio se ubica en 2,89 personas por vehículo, una cifra intermedia en comparación internacional: en Brasil es de 4,6, en México de 2,8, en Alemania de 1,6 y en Estados Unidos de 1,1.

El relevamiento se basa en datos de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA), ajustados por estimaciones de bajas del sistema y contrastados con el universo de vehículos asegurados, que ronda los 12 millones. Este universo no incluye la totalidad del parque, ya que contempla también unidades no aseguradas o en proceso de comercialización.