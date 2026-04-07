Dos datos de marzo que muestran una mejora de la industria automotriz

La industria automotriz cerró marzo con una mejora en los niveles de actividad, impulsado principalmente por la recuperación mensual de la producción y las exportaciones, aunque el balance del primer trimestre del año continúa mostrando cifras inferiores a las de 2025.

Con 18 días hábiles de trabajo y un promedio diario de 2.086 unidades, las terminales automotrices produjeron durante marzo un total de 41.716 vehículos entre automóviles y comerciales livianos, según informó la Asociación de Fábricas de Automotores ( ADEFA ).

El volumen fabricado representó una mejora del 40,8% respecto de febrero y un leve avance interanual del 0,4% en comparación con marzo de 2025, cuando se habían producido 41.565 unidades. Sin embargo, el acumulado del primer trimestre refleja una contracción significativa: entre enero y marzo las terminales produjeron 92.346 vehículos, lo que implica una caída del 19,0% frente al mismo período del año pasado.

En materia de comercio exterior, las exportaciones alcanzaron en marzo las 26.646 unidades, con un crecimiento del 66,6% en relación con febrero y una suba del 9,7% frente a marzo de 2025. Pese a este desempeño mensual, el resultado trimestral continúa en terreno negativo: en los primeros tres meses de 2026 se exportaron 52.396 vehículos, un 9,5% menos que en igual período del año anterior.

Las entregas al mercado interno, en tanto, totalizaron 41.453 unidades durante marzo. La cifra implicó una mejora del 14,2% frente a febrero, aunque mostró una caída interanual del 13,5% respecto de marzo de 2025, cuando se habían comercializado 47.915 vehículos. En el acumulado del primer trimestre, las ventas mayoristas a concesionarios sumaron 112.078 unidades, un 12,2% menos que en los primeros tres meses del año pasado.

Desde ADEFA destacaron que marzo mostró señales de recuperación luego de un comienzo de año débil. El presidente de la entidad, Rodrigo Pérez Graziano, señaló que “cerramos un primer trimestre que refleja un avance respecto del comportamiento de inicio del año. La actividad de marzo mostró señales de recuperación, alcanzando una producción de 41.716 unidades y un crecimiento intermensual del 40,8%. No obstante, los números finales del trimestre nos sitúan un 19% por debajo del mismo período de 2025, lo que indica que para consolidar la tendencia al alza y transformar la recuperación en crecimiento sostenido, la clave es continuar trabajando en nuestra agenda de competitividad”.

En ese sentido, el directivo remarcó que las terminales están trabajando de manera conjunta con toda la cadena de valor y el Gobierno nacional para reducir costos estructurales, optimizar procesos y mejorar la eficiencia operativa. También subrayó la necesidad de que provincias y municipios acompañen ese esfuerzo mediante la reducción de la carga impositiva y de las tasas locales que, según indicó, afectan el proceso productivo y penalizan las exportaciones.

El contexto internacional también aparece como un factor de presión adicional para el sector. Pérez Graziano advirtió que los excedentes globales de producción y la irrupción de nuevos jugadores se combinan con un escenario de transición tecnológica hacia nuevas energías y definiciones de proyectos futuros. “El potencial está, pero debemos reforzar el trabajo y el compromiso de cada eslabón de la cadena de valor y la articulación público-privada”, concluyó.

El desempeño del mercado interno mostró en marzo una evolución similar a la de la producción. Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante el mes se patentaron 48.972 vehículos 0 km, lo que representó un crecimiento interanual del 1,2% frente a marzo de 2025 y una suba del 16,5% en comparación con febrero. A pesar del repunte mensual, el acumulado del primer trimestre cerró con 157.455 unidades registradas, un 3,1% menos que en el mismo período del año pasado.

De esta manera, tanto la industria como el mercado muestran señales de recuperación en el corto plazo, aunque con un arrastre negativo en los resultados trimestrales. La evolución de los próximos meses será clave para determinar si el repunte observado en marzo logra consolidarse y revertir la caída acumulada que aún condiciona al sector automotor en 2026.