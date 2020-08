Fiat Argentina confirmó los detalles de la nueva Strada

Fiat Argentina confirmó el lanzamiento de la nueva Strada la semana que viene, pero además dio detalles de cómo se conformará la gama en nuestro mercado.

La nueva pick up chica Strada llegará al país con dos tipos de carrocería, Cabina Plus y Cabina Doble, y con tres niveles de equipamiento: Endurance, Freedom y Volcano. Respecto a los motores, serán dos nafteros: Fire Evo 1.4 8v de 85 cv y Firefly 1.3 8v de 99 cv. Además, habrá sólo opción de tracción delantera y caja manual de cinco velocidades. Está claro que con estas configuraciones, la marca decidió reservar las motorizaciones diesel, la tracción integral y la caja automática para que sigan siendo exclusivas de su pick up compacta Toro.

Fiat Strada: la historia de un referente en constante evolución, según la marca en su comunicado de prensa:

- En sus más de 20 años de vigencia, se vendieron más de 1,4 millones de unidades en toda Latinoamérica, de las cuales, más de 70.000 fueron en Argentina.

- Se la considera una pick up innovadora, que incorporó la cabina extendida en 1999, el bloqueo electrónico del diferencial “Locker” en el 2008 y la tercera puerta en la cabina doble en el 2014.

- Fue la más vendida en los últimos 10 años en su segmento.

- Verdadero referente en innovación y vanguardia del segmento.

En agosto de 1999, Fiat lanzó al mercado argentino la pick up Strada. Hoy, a más de dos décadas de su lanzamiento, a fuerza de innovación y mejoras continuas, se mantiene vigente y es, sin dudas, un referente del mercado debido a su gran éxito.

El modelo fue la piedra fundamental para el nacimiento del segmento Sport Utility Pick up (SUP), con vehículos como la multipremiada Fiat Toro.

La Strada formó parte del proyecto 178 de la marca italiana, que dio vida a modelos emblemáticos en la segunda mitad de los años 90 como lo fueron Palio, Siena y Palio Weekend. Se lanzó al mercado en dos versiones: EX y LX con motorizacion 1.7 TD (72 cv).

La Strada llegó con la versión cabina extendida, sin precedentes en el segmento y un hito en términos de diferenciación gracias a la mayor practicidad para llevar equipaje u objetos más grandes dentro del vehículo manteniendo un buen volumen en la caja de carga.

Se produjo siempre en la planta brasileña de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) en Betim, Estado de Minas Gerais, inicialmente en una versión de cabina simple y luego en una inédita cabina extendida.

Coincidente con los cambios introducidos en el Palio, el Siena y el Palio Weekend, la Strada también fue renovando sus líneas e incorporando otras novedades.

En el 2003 estrenó su primer restyling, con nueva suspensión, embrague hidráulico, tacómetro y odómetro digital en el tablero, inmovilizador (Fiat Code) , radio con CD y sistema “Follow me”.

En el 2005 llegó su segundo face lifting, con la llegada de las versiones Trekking y Adventure: dirección asistida, radio con CD player, llave electrónica Fiat Code, tacómetro, espejos exteriores con comando interno, tercera luz de freno, vidrio trasero corredizo con reja protectora y portaescalera y cristales tonalizados. En ese momento, se incorporaron los motores 1.3 diesel MultiJet, 1.4 Fire nafta y 1.8 nafta.

Para el 2008, la Strada incorporó otra novedad: el sistema Locker, que mejoraba el desempeño en caminos complicados, además de una nueva suspensión reforzada Power shock y un mayor despeje del suelo (190 mm).

En el 2010, fue el turno de otra novedad revolucionaria para el segmento: junto a un nuevo restyling, llegaba la doble cabina, con dos filas de asientos.

Con la innovadora versión cabina doble, la Strada fue la única pick up compacta con capacidad para cuatro pasajeros. Luego se presentó la versión Working, una nueva opción que ayudaba a completar toda la gama de este producto, luego de que el motor EtorQ 1.6 16v sustituyera al 1.8 8v.

En el 2014 se renovó el espíritu innovador del modelo al sumar una segunda puerta lateral del lado derecho para mejorar el acceso a la segunda fila.

En ese mismo año, CESVI Argentina le otorgó el premio “Auto Más Seguro 2014” en la categoría Vehículo Comercial a la pick up liviana, en su versión Working 1.4 cabina simple, reconociendo que se trataba del vehículo del segmento con la mejor relación precio-seguridad en su versión de entrada.

Y también ese año los Periodistas de la Industria Automotriz (PIA) de Argentina coronaron a la Fiat Strada como el vehículo comercial del año.

Esta pick up compacta de la casa italiana es un ejemplo de cómo un vehículo puede reinventarse, actualizarse y adaptarse a las necesidades de sus clientes y al mismo tiempo ser fiel a su principal propósito. Después de varios años de liderazgo, llega una nueva versión.