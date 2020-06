Gracias a un error de Chevrolet, se filtró la nueva S10

La intención de Chevrolet es lanzar el nuevo rediseño de su camioneta mediana S10 el año que viene. Será el segundo -y último- de la actual generación, presentada en el 2012.

Pero mucho antes de lo planeado, y por un error, la marca develó en un vivo el que sería el nuevo diseño de una pick up muy exitosa en la región.

Durante una transmisión en vivo de la "Feria Chevrolet", se filtró por error el diseño de la S10 y Juan Carlo Cassola, un lector de diferentes medios de la región, capturó la imagen y la envió a distintos portales brasileños, según detalla Parabrisas. La imagen que acompaña esta nota es del sitio brasileño Autos Segredos.

En relación al restyling, los cambios se centrarán en la parrilla, los paragolpes delanteros y los rompeniebla.

El diseño trasero no se vio, por lo que no sabemos si habrá o no cambios. Lo que sí está confirmado es que la nueva S10 se seguirá ofreciendo con el motor 2.8 turbodiésel de familia Duramax de 200 cv de potencia, asociado a una transmisión manual o automática de seis velocidades.

En el interior, se esperan algunas modificaciones en los acabados y sumará Wi Fi a bordo e internet 4G, como sucede en la actualidad con la familia Onix, Cruze Premier y la segunda generación de Tracker, aún por presentar.