VW cumple 40 años en el país: conocé todos los modelos que fabricó

Volkswagen Argentina celebra los 40 años desde que comenzó a fabricar en el país, el octavo país fuera de Alemania donde tuvo actividades productivas.

Desde 1980 y en diferentes plantas, la marca realizó automóviles y utilitarios. Hoy dedicada a la pick up Amarok, se prepara para producir un futuro SUV mediano, el Tarek, una camioneta urbana del segmento C (mediano) que se ubicará entre la recientemente lanzada T-Cross y la clásica Tiguan All Space.

En base a información oficial de Volkswagen, el sitio TN Autos elaboró una historia de la presencia de VW en Argentina que citamos a continuación.

Todo comenzó en 1980, cuando Volkswagen adquirió Chrysler Fevre Argentina y sus dos plantas en San Justo y Monte Chingolo, en la provincia de Buenos Aires.

El primer modelo en salir de la línea de producción fue el querido 1500, auto que ya se producía como Dodge, y que tras ajustes en la producción, se comercializó como VW.

Desde fines de 1981 la compañía comenzó con la producción de su línea de utilitarios, que incluía a la mítica Kombi (versión de pasajeros), además de sus variantes Furgón y pick up.

Según la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), hasta 1990 en total se fabricaron 14.607 unidades entre las tres variantes de Kombi.

La más popular fue la Kombi Furgón, con 11.331 ejemplares, le siguió la Kombi de pasajeros con 1.887 unidades, y por último la pick up –discontinuada en 1986–, con 1.389 unidades.

En 1983 el Gacel comenzó a salir de la línea de montaje, y más adelante se incorporaron los Carat y Senda.

Entre 1987 y 1994 fueron los tiempos de Autolatina, el fallido acuerdo entre Volkswagen y Ford. Fue el momento en el que la producción de Volkswagen se mudó a la planta bonaerense de Pacheco, donde la empresa sigue hasta hoy. A esa época corresponden modelos como el Gol y Pointer.

A partir de 1995, la marca se independizó de Ford, se disolvió Autolatina y comenzó la producción del Polo Classic, diésel y naftero, y el utilitario Caddy. Entre ambos hasta el 2008 se fabricaron 287.350 unidades.

En esta nueva etapa de VW en el país también produjo la segunda generación del Gol (190.511 unidades hasta el 2003), la Suran (2006-2019), el Fox (sólo 2008) y la Amarok (2010-actualidad).

Suran merece un párrafo aparte, ya que se trató de un desarrollo de la filial argentina de VW con el que se convenció a la casa matriz de no cerrar la planta tras la crisis del 2001. Aquí podes conocer la historia del modelo.

Desde el 2010, la pick up mediana Amarok –primer desarrollo de este tipo de la marca y primera camioneta realizada por una marca europea– lleva fabricadas 568.000 unidades hasta la actualidad.

Asimismo, es para destacar que la primera Amarok del mundo salió de la planta argentina de Volkswagen.

Ahora es inminente la salida de la línea de producción de Pacheco del mencionado Tarek.

Desde 1996, la automotriz también fabrica en la provincia de Córdoba cajas de cambio que exporta en su totalidad. En dicho centro industrial cuenta con tres plantas de producción y un promedio anual de 609 000 transmisiones.

El acompañamiento del público argentino para con los productos de la compañía queda de manifiesto en que Volkswagen es la marca que más vende en el país desde hace 19 años.