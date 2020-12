En el 2021 se lanzarán nada menos que 89 modelos en Argentina

El mercado automotriz argentino tendrá un 2021 muy movido. Al menos desde el punto de vista de los lanzamientos previstos.

Esperando el final de la pandemia a nivel global y apostando a la reactivación de la economía local, las marcas ya tienen definidos qué nuevos modelos lanzarán al mercado, y también qué vehículos recibirán actualizaciones.

Hay nada menos que 89 nuevas opciones que el cliente tendrá a disposición en el 2021 para satisfacer sus necesidades automovilísticas.

La lista, elaborada por el sitio especializado Autoblog, incluye de todo, desde los más populares vehículos de fabricación nacional o regional, hasta modelos de marcas súper exclusivas.

Así, tendremos por un lado éstos que fueron reprogramados por la pandemia:

Chevrolet Trailblazer 2021

Jeep Compass Turbodiesel

Jetour X70

Y los lanzamientos propiamente dichos del 2021:

Audi A3 (IV)

Audi Q5 Sportback

Audi E-Tron

Baic X7

BMW Serie 4 Coupé

BMW M3 / M4

BMW Serie 7 (restyling)

BMW X3M / X4M

BMW X5M / X6M

Changan CS35 Plus

Chery Tiggo7

Chery Tiggo8

Chevrolet Camaro (restyling)

Chevrolet Equinox (restyling)

Chevrolet Onix R.S.

Chevrolet Silverado

Chevrolet Spin (2021)

Citroën C3 (Plataforma CMP)

DS 3 Crossback E-Tense

DS 4

DS 7 Crossback E-Tense

DS 9 Sedán

Faw X40

Ferrari Roma

Ferrari SF90

Fiat 500 BSG Mild-Hybrid

Fiat Argo Trekking

Fiat Argo / Cronos 1.3 Turbonafta

Fiat SUV (Proyecto 363)

Fiat Fastback

Fiat Strada 1.3 CVT

Fiat Toro Turbo (restyling)

Ford New F-150 Lariat Luxury

Ford New F-150 Raptor

Ford Bronco

Ford Bronco Sport

Ford Maverick

Ford Mondeo Titanium Hybrid

Ford Mustang Mach 1

Ford Transit (Uruguay)

Great Wall Wingle 7

Haval H6 (II)

Honda Fit IV

Honda HR-V (México)

Honda WR-V (restyling)

Hyundai Tucson (IV)

Isuzu D-Max

Jeep Compass / Renegade 1.3 Turbonafta

Jeep Gladiator

Kia Sonet

Land Rover New Defender

Land Rover Range Rover Evoque Mild-Hybrid

Lexus RC F

Maserati Ghibli Mild-Hybrid

Maserati Ghibli Trofeo

Maserati MC20

Maserati Quattroporte Trofeo

McLaren Artura

Mercedes-Benz Clase C (restyling)

Mercedes-Benz Clase E (restyling)

Mercedes-Benz EQC

Mercedes-Benz GLA 35 AMG

Mini Countryman (restyling)

Mitsubishi Eclipse Cross

Mitsubishi Montero Sport

Nissan Frontier (restyling)

Nissan Kicks (restyling)

Nissan Murano (restyling)

Peugeot 208 GT Line (Eslovaquia)

Peugeot 3008 (restyling)

Peugeot 5008 (restyling)

Porsche 911 GT3

Ram 1500 Mild-Hybrid

Renault Captur (restyling y turbo)

Renault Duster II (turbo)

Renault Kwid (restyling)

Renault Zoe

Toyota Corolla Cross

Toyota Corolla GR-Sport

Toyota Hiace Pasajeros

Toyota Hilux GR-Sport III

Toyota Yaris (restyling)

Volkswagen e-Up!

Volkswagen T-Cross 1.0 TSi

Volkswagen Taos

Volvo XC40 Hybrid