La venta de usados en el 2019 fue casi idéntica a la del 2018: las razones

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que en el período enero-diciembre 2019 se comercializaron 1.717.158 vehículos, una baja de apenas 0,40% comparado con igual período del 2018 cuando se vendieron 1.723.998 unidades.

Asimismo, el mes de diciembre se vendieron 140.468 unidades, registrándose un crecimiento de 14,33% comparado con igual mes del año pasado (122.866 unidades). Si la comparación es con noviembre 2019 (128.981 unidades), la suba fue del 8,91%.

Alberto Príncipe, presidente de la CCA, dio su opinión respecto al cierre del año al admitir que “terminó un 2019 que no pintaba bien en los papeles para el mercado de autos usados, pero finalizó prácticamente con las mismas cifras que en el 2018”.

Y agregó: “Si lo comparamos con la caída estrepitosa de la producción y la venta de 0km, los empresarios del sector tendrían que estar por demás satisfechos, si se tiene en cuenta en el contexto económico en que está sumergido el país. Pero no es así, ya que desde hace tiempo que se está trabajando con prácticamente nula rentabilidad y esto hace que cualquier volumen pase desapercibido en estas instancias. Además, la presión tributaria es acuciante. En los últimos meses del año una gran cantidad de concesionarias de autos usados cerraron sus puertas”.

En ese sentido, Príncipe detalló que “nuestro mercado desde el 2005 viene comercializando un volumen anual que no baja del millón de unidades. Y en esta casi década y media, aunque parezca mentira, vendimos autos sin financiación en contraposición con otros sectores que obtuvieron hasta subsidios de distintos gobiernos para poder vender. Me pregunto cuánto se incrementaría la venta de usados con financiación acorde al mercado si en época de crisis vendimos más de 1.700.000 autos usados sin crédito. Estaríamos hablando de cerca de dos millones de autos. Más aún en la actualidad cuando la gente ya no puede llegar al 0km y busca autos seminuevos para su recambio”.

Justamente una de las razones de las cifras de ventas de los usados, fue la disparada de los autos 0Km, cuyo valor está atado al dólar, que a su vez aumentó 62% en el año 2019. Es por eso que hoy por hoy es mucho más conveniente, teniendo en cuenta el alto costo del financiamiento, apuntar a un vehículo seminuevo que a un 0Km.

Además, la actualización de los precios de los autos usados suele ir muy por detrás del índice de inflación, por lo que es posible conseguir buenos precios teniendo en cuenta el contexto.

Si hablamos de Mendoza particularmente, la venta de usado en el 2019 creció 1,85% en comparación al año 2018.

Ford, el rey de usado

Si analizamos los vehículos más vendidos en el año, el top 10 lo encabeza VW con el Gol, seguido por Chevrolet con el Corsa y el Classic y por el Renault Clio.

Como dato adicional, de los 10 usados más buscados, la mitad sean Ford, que acomodó en el ranking a los siguientes modelos: Fiesta, Ecosport, Focus, Ranger y Ka.

A continuación, el top 10 de los autos usados más vendidos en Argentina en el 2019:

1) Volskwagen Gol y Gol Trend 117.252 unidades

2) Chevrolet Corsa y Classic 77.232

3) Renault Clio 51.227

4) Toyota Hilux 46.162

5) Ford Fiesta 43.740

6) Fiat Palio 42.213

7) Ford Ecosport 40.838

8) Ford Focus 37.136

9) Ford Ranger 33.857

10) Ford Ka 33.175