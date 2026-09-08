Reino Unido dijo querer una "relación constructiva" con Argentina en plena tensión por las Islas Malvinas

En plena escalada retórica sobre las Islas Malvinas , el Gobierno británico optó este martes por rebajar el tono y afirmó que buscaba tener una "relación moderna y constructiva" con Argentina, aunque se mantuvo firme en su posición sobre la soberanía de este territorio en el Atlántico Sur y los derechos de autodeterminación de sus habitantes.

Durante una comparecencia en la Cámara de los Comunes (baja) del Parlamento británico, la secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, dijo: "El Reino Unido quiere continuar manteniendo una relación moderna y constructiva con Argentina con respecto a un rango de intereses compartidos".

"Sin embargo, no debe haber duda sobre nuestro compromiso con los habitantes de las islas Malvinas, sus derechos democráticos y la soberanía del Reino Unido sobre las islas", precisó.

En este sentido, dijo que el futuro de las islas solo pueden decidirlo sus habitantes y recordó que en el último referéndum celebrado en el territorio en 2013, un 99,8 % de ellos respaldaron que el archipiélago continuase bajo administración británica como hasta ahora.

En las últimas semanas, se ha producido una escalada retórica sobre las Malvinas, iniciada después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijese que estaba "revisando" su postura sobre el archipiélago tras el rechazo del Reino Unido a unirse a Washington en su guerra contra Irán, algo que también ha envalentonado al presidente argentino, Javier Milei.

Además, sucede en medio de un polémico proyecto petrolero, denominado Sea Lion, a 220 kilómetros al norte de las Malvinas. La iniciativa conjunta de la empresa israelí Navitas y la británica Rockhopper supone el primer yacimiento de petróleo descubierto en las islas y se ha convertido en blanco de una demanda presentada este mes en Argentina.

Para avivar la cuestión, el ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, pidió hoy al primer ministro del país, Benjamín Netanyahu, que reconociera públicamente a las Malvinas como un "territorio ocupado" y "robado" por el Reino Unido a los argentinos, en respuesta a la decisión británica de prohibir el comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania.

La defensa británica y las repercusiones políticas

Preguntada ante la posibilidad de que esta escalada retórica se pueda traducir en la práctica en un ataque, McNeill apuntó que las fuerzas defensivas británicas en el Atlántico Sur se mantienen en "niveles apropiados" para asegurar la defensa de las Malvinas ante cualquier amenaza potencial.

Pero no todos los diputados británicos ven las cosas del mismo modo: "Argentina huele la debilidad porque los viejos partidos vaciaron nuestra Armada y regalaron nuestro territorio", dijo el portavoz de Economía del partido populista de derechas Reform UK, Robert Jenrick, en una publicación en redes sociales tras intervenir en el Parlamento.

FUENTE: EFE