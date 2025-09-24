Municipalidad de Luján de Cuyo: Licitación Pública Nro. 1232
Municipalidad de Luján de Cuyo: Licitación Pública Nro. 1232
Licitación Pública Nro. 1232
Te Podría Interesar
Motivo: “CONCESIÓN DE LA EXPLOTACION Y DESARROLLO DE LUJÁN PLAYA EL CARRIZAL”
Expediente Licitatorio N° 6565-25
Valor del Pliego: SIN COSTO
Apertura de Sobres: 15 de octubre de 2025 a las 10:00 horas
Lugar de Apertura: Dir. de Compras y Contrataciones - Boedo 505, Oficina 33, Carrodilla, Luján de Cuyo
Consulta de Pliegos: www.compras.mendoza.gov.ar / www.lujandecuyo.gob.ar