Municipalidad de Luján de Cuyo: Licitación Pública Nro. 1232

Municipalidad de Luján de Cuyo

Licitación Pública Nro. 1232

Motivo: “CONCESIÓN DE LA EXPLOTACION Y DESARROLLO DE LUJÁN PLAYA EL CARRIZAL”

Expediente Licitatorio N° 6565-25

Valor del Pliego: SIN COSTO

Apertura de Sobres: 15 de octubre de 2025 a las 10:00 horas

Lugar de Apertura: Dir. de Compras y Contrataciones - Boedo 505, Oficina 33, Carrodilla, Luján de Cuyo

Consulta de Pliegos: www.compras.mendoza.gov.ar / www.lujandecuyo.gob.ar

